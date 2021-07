Semaine RAP à la médiathèque Châteaurenard, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Châteaurenard.

Semaine RAP à la médiathèque 2021-07-12 – 2021-07-17 Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Ateliers de musique rap pour les 11-17 ans.

Ecriture les 12 et 13 juillet avec l’artiste Cutter : réalisation d’un clip et préparation à la scène les 15 et 16 juillet avec « Orizon Sud ». Une rencontre unique entre écriture, lecture, art urbain, culture… Et cette semaine est entièrement gratuite pour les ados Châteaurenardais ! Inscription par téléphone auprès de Nicolas du Pôle Jeunesse.



Soumis à l’accord de la préfecture.

Sous réserve de restriction sanitaire.

Semaine RAP à la médiathèque en partenariat avec les Suds d’Arles.

+33 6 29 84 29 92

