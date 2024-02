Semaine pour l’Ukraine 19 au 24 fevrier Rennes 35 Rennes, mercredi 14 février 2024.

19 au 24 février à Rennes, hommage à la résistance du peuple ukrainien, un cycle de 3 conférences et 3 expositions publiques gratuites, un concert. Samedi 24 février, 14H Marche de solidarité. 14 février – 20 mars 1

24 février 2022/ 24 février 2024- SOLIDARITÉ-BRETAGNE-UKRAINE !

Deux ans après l’agression russe contre l’Ukraine nous organisons du 19 au 24 février , en

hommage à l’Ukraine et à la résistance du peuple ukrainien, une Semaine pour l’Ukraine. Un cycle

de 3 conférences publiques ainsi que 3 expositions ouvertes à toutes et tous et gratuits.

Trois expositions:

– « Regard sur l’Ukraine » par Fanny Lechevalier, ancienne élève de Beaux-Arts de Rennes,

photomontages artistiques, au Théâtre National de Bretagne, 1 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes. Du

14/02/2024 au 29/02/2024 de 13h à 19h. Rencontre avec l’artiste Fanny Lechevalier le 14/02/2024 à

18h30 au TNB et dédicace de son livre.

– « Kharkiv : ville ukrainienne en guerre », photographies: Habriel Mykhaylov, Volodymyr Bysov,

Vasyl Golosny. aux Cadets de Bretagne 139 Rue d’Antrain, 35700 Rennes.

– « Déplacé.e.s » recueil de témoignages et photographies: Jérôme Heydon – Interprétariat: Maksym Logynov. Avec une lecture publique des témoignages le lundi à 18H 19/02/2024 par un groupe de

lecteurs, suivie du concert de la chorale ukrainienne Mélanka. aux Cadets de Bretagne 139 Rue

d’Antrain, 35700 Rennes.

Horaires aux Cadets de Bretagne 139 Rue d’Antrain, 35700 Rennes.

Du 19/02/2024 au 24/02/2024 Lundi, mardi vendredi de 14H à 18H30, mercredi de 9H-12H et de

14H-18H30 et samedi de 9H à 13H.

Un cycle de 3 conférences publiques gratuites sur inscription :

– Le mardi 20 février 2024 à 18H « Multiplicité et limites des sanctions internationales et

européennes de la guerre en Ukraine» par Ninon FORSTER, Professeure agrégée de droit public

Université Polytechnique des Hauts-de-France.

Amphithéâtre Arendt, Sciences Po Rennes, 104 Bd de la Duchesse Anne, 35700 Rennes.

Gratuit sur réservation sur: https://my.weezevent.com/limites-des-sanctions-internationales-et-

europeennes-de-la-guerre-en-ukraine

– Le mercredi 21 février 2024 à 18H, « Pourquoi l’occident ne s’engage-t-il pas plus en faveur

d’une victoire de l’Ukraine?» par Alla POEDIE, Analyste géopolitique, Spécialiste du monde ex-

sovietique, Editorialiste de LCI.

Amphithéâtre Montaigne, Sciences Po Rennes, 104 Bd de la Duchesse Anne, 35700 Rennes.

Gratuit sur réservation sur:

– Le jeudi 22 février 2024 à 18H, « Construire l’ennemi et instrumentaliser les conflits: quelques

procédés de la désinformation et des « mesures actives du Kremlin » » par Cécile VAISSIÉ,

Docteure en sciences politiques et Professeure des universités en études russes, soviétiques et post-

soviétiques à l’Université Rennes 2

Amphithéâtre Arendt, Sciences Po Rennes, 104 Bd de la Duchesse Anne, 35700 Rennes.

Gratuit réservation sur:

Cette Semaine Pour l’Ukraine se conclura par une Marche de solidarité, le samedi 24 février à

14H, rendez-vous Mail François Mitterrand (au niveau de Pont de Bretagne), à Rennes.

Rennes 35 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine