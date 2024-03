Semaine pour les alternatives aux pesticides déchetterie de Plouêc du Trieux Plouëc-du-Trieux, jeudi 21 mars 2024.

Semaine pour les alternatives aux pesticides déchetterie de Plouêc du Trieux Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Au programme des animations dans les six déchèteries du territoire. Lors de votre passage en déchèterie, venez découvrir le stand d’informations et de sensibilisation animé par l’association War dro an Natur et par les agents de Guingamp-Paimpol Agglomération. Saisissez cette occasion pour vous informer sur les alternatives aux pesticides et pour un jardinage sain, respectueux de l’environnement et de la santé de chacun. Des outils de jardinage et des astuces pour un jardin au naturel vous seront présentés… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 14:30:00

fin : 2024-03-21 16:30:00

déchetterie de Plouêc du Trieux Lieu-dit Le Quinquiziou

Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Semaine pour les alternatives aux pesticides Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol