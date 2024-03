Semaine pour les alternatives aux pesticides déchetterie de Paimpol Paimpol, samedi 30 mars 2024.

Au programme des animations dans les six déchèteries du territoire. Lors de votre passage en déchèterie, venez découvrir le stand d’informations et de sensibilisation animé par l’association War dro an Natur et par les agents de Guingamp-Paimpol Agglomération. Saisissez cette occasion pour vous informer sur les alternatives aux pesticides et pour un jardinage sain, respectueux de l’environnement et de la santé de chacun. Des outils de jardinage et des astuces pour un jardin au naturel vous seront présentés… Le Centre Forêt Bocage de la Chapelle-Neuve, animera un atelier de fabrication de nichoirs à mésange. Durant cet atelier pédagogique, les participants fabriqueront leur nichoir à partir de bois récupéré en déchèterie. Atelier uniquement sur inscription 02 96 58 29 75 .

déchetterie de Paimpol Vieille Côte de la Lande Blanche

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

