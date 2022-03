Semaine pour les alternatives aux pesticides Erquy, 26 mars 2022, Erquy.

Semaine pour les alternatives aux pesticides Rue Foch Centre-bourg d’Erquy Erquy

2022-03-26 09:50:00 – 2022-03-26 12:50:00 Rue Foch Centre-bourg d’Erquy

Erquy Côtes d’Armor

Depuis 2005, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP) a lieu chaque année du 20 au 30 mars : ces dates sont symboliques car ce sont les 10 premiers jours du printemps, soit le retour des oiseaux et du beau temps, mais surtout des épandages dans les champs. C’est pourquoi nous souhaitons profiter de ce moment pour montrer que les pesticides ne sont pas une fatalité et qu’il est possible de s’en passer.

Dans le cadre de cette semaine, profitez de l’animation au stand conseils et distribution de graines sur la thématique “Fleurissement en pied de mur”.

+33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/

