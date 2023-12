Semaine portes ouvertes Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Semaine portes ouvertes Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 19 décembre 2023, Paris. Du lundi 18 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le centre Paris Anim’ Hébert vous ouvre ses portes !

Venez découvrir et tester nos activités.

L’entrée est libre et sans inscription. Des animations variées sont programmées toute la semaine, n’hésitez pas appeler ou passer pour connaitre le programme détaillé : DÉMONSTRATIONS / ATELIERS / GOÛTER / AUDITION Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/post/semaine-portes-ouvertes-2 +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

