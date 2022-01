Semaine portes ouvertes au Domaine de Fantasie Domaine de Fantaisie Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Semaine portes ouvertes au Domaine de Fantasie Domaine de Fantaisie, 24 janvier 2022, Mérignac. Semaine portes ouvertes au Domaine de Fantasie

du lundi 24 janvier au samedi 29 janvier à Domaine de Fantaisie

Le Domaine de fantaisie propose une semaine portes ouvertes pour offrir aux Mérignacais et aux habitants de la métropole l’opportunité de venir découvrir et d’essayer les activités proposées par la structure. _Renseignements et inscriptions auprès du Domaine de fantaisie._ Venez découvrir les différents services proposés par le Domaine de Fantaisie ! Domaine de Fantaisie 8 chem. de la tour de Veyrines 33700 Mérignac Mérignac Les Eyquems Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T18:00:00;2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T09:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T09:00:00 2022-01-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Domaine de Fantaisie Adresse 8 chem. de la tour de Veyrines 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Domaine de Fantaisie Mérignac Departement Gironde

Domaine de Fantaisie Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Semaine portes ouvertes au Domaine de Fantasie Domaine de Fantaisie 2022-01-24 was last modified: by Semaine portes ouvertes au Domaine de Fantasie Domaine de Fantaisie Domaine de Fantaisie 24 janvier 2022 Domaine de Fantaisie Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde