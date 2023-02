Semaine petite enfance – Le son des secrets, 22 mars 2023, Valmont Valmont.

Semaine petite enfance – Le son des secrets

Salle de la Concorde Valmont Seine-Maritime

2023-03-22 10:30:00 – 2023-03-22

SPECTACLE

Inspiré de l’œuvre de l’auteure et illustratrice jeunesse Martine Perrin, « le Son des Secrets » est un spectacle théâtral, musical et poétique au fil des secrets des tout petits : ceux à garder rien que pour soi ou à chuchoter, trésors précieux, amours d’un jour ou de toujours, petites peurs et grands bonheurs.

Co-production du collectif Murmure du Son et de la compagnie Passeurs de rêves.

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

Le mercredi 22 mars à 10h30

Salle de la Concorde à Valmont

Inscription au 02 35 28 96 95

