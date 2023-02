Semaine petite enfance – Le P’tit Forum, 25 mars 2023, Fécamp .

Semaine petite enfance – Le P’tit Forum

Salle Tony Parker Fécamp Seine-Maritime

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-25 18:00:00

Fécamp

Seine-Maritime

Une journée de rencontre et d’échanges entre professionnels de la petite enfance, parents et enfants avec une conférence, de nombreux stands informatifs et interactifs :

L’approche Snoezelen par l’équipe petite enfance (démarche d’accompagnement et

positionnement d’écoute et d’observation, basés sur des propositions de stimulation et

d’exploration sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin »)

« Un environnement sain pour mon enfant » : pour protéger ma grossesse et mon enfant,

j’agis à temps, j’agis avant ! – Par Lore Delalondre de la Mutualité Française

Massages pour petits par Anaïs Guérin et Nancy Levieux

L’assiette de mes émotions – Par les Centres Sociaux et l’Espace de Vie Sociale

Allaitement : conseils par Laetitia Grenier et Céline Hauguel

Jeux avec la Ludothèque

Quelle histoire ? Par l’équipe de la Bibliothèque de Fécamp

Parcours sensoriel et moteur

La sécurité des enfants en voiture par Sécurange

Art thérapie : s’apaiser par l’expression artistique avec Ludivine Mercier

L’atelier Bien-Naître : soyez accompagnés dans votre parentalité par des soins de bien-être et

des ateliers parent enfant, dès la grossesse, avec Anne-Sophie Maréchal.

« Mes p’tits potes à pattes » viennent à votre rencontre ! Découvrez la médiation animale

avec Alice Rousselet, partagez un temps de douceur et bien d’autres surprises.

« Les Drôles de petites bêtes » : découverte du monde vivant par Lucyle Blanchard. Chaque

petite bête du jardin a son rôle ! Protégeons-les et laissons-les habiter tranquillement nos jardins.

Manipulation, expérimentation, observation et invitation à s’ouvrir au monde…

La P’tite Pause avec Colette et Lydie

Stands informatifs et ludiques pour découvrir le Service petite enfance intercommunal, l’Institut

Médico-Educatif (IME), le Service Maternité et Pédiatrique du Centre Hospitalier du Pays des

Hautes Falaises, les Centres sociaux et l’Espace de vie sociale de Fécamp.

+ A 10h30 : Conférence : « Les bienfaits de la nature sur l’enfant : l’éveil à la nature du jeune

enfant, pourquoi est-ce une nécessité ? » Par la compagnie Va nu Pied.

Le samedi 25 mars de 10h à 18h

Salle Tony Parker, quartier du Ramponneau à Fécamp

Entrée gratuite

