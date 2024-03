SEMAINE PETITE ENFANCE FORUM – Saint-Michel-le-Cloucq, samedi 23 mars 2024.

Faite le plein de sensations dans la maison des grands !

Familles et professionnels du Pays de Fontenay-Vendée et au-delà trouveront des stands d’information et nombreuses animations adaptés à chacun.

Un moment privilégié pour rencontrer et échanger avec les professionnels et les bénévoles de la petite enfance sur les modes d’accueils, la parentalité, les services du territoire, les loisirs pour les tout-petits et leurs familles.

Les temps forts du forum :

10h30 11h Lecture pour les enfants avec Récréàmel

10h15 11h15 Atelier nutrition et alimentation (enfants et parents)

11h 11h30 La formation pour les assistant(es) maternel(les) avec Expersona et Infans

11h30 12h Vivez le quotidien d’assistant(es) maternel(les) (film pour les parents et professionnels)

12h 12h30 Nutrition et projet PAAM, parlons-en avec les assitant(es) maternel(les) ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 13:00:00

Salle polyvalent les plataness

Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire sante@fontenayvendee.fr

