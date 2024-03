Semaine Petite Enfance dans le Comminges Communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens, samedi 16 mars 2024.

Semaine Petite Enfance dans le Comminges De nombreuses animations, expositions, spectacles, rencontres et défilé pour nous laisser guidés dans l’univers du jeune enfant. Tout sera à sa portée et ce sera aux adultes de se laisser aller!!!! 16 – 23 mars Communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges 31800 Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie