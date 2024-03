SEMAINE PETITE ENFANCE 2024 Le Mans, mercredi 20 mars 2024.

Semaine Petite Enfance, du 18 au 24 mars 2024

Fort de son succès en 2023, la Semaine Petite Enfance revient pour une 2e édition et propose encore cette année un programme riche à destination de tous les enfants âgés de 0 à 6 ans, tous les parents et tous les professionnels de la Petite Enfance.

Organisée par la ville du Mans, cet évènement entièrement gratuit encourage les rencontres, les échanges et la réflexion, sur l’ensemble de la ville, à travers 58 lieux mobilisés.

Programme complet https://msj.world/ofcourselemans/98

Réservations à partir du 4 mars au 06 23 77 50 56 semainepetiteenfance@lemans.fr

Les activités enfants s’adressent aux enfants accompagnés de parents ou de professionnels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire semainepetiteenfance@lemans.fr

