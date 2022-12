Semaine Parisienne de Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme Catégorie d’évènement: île de France

Du 18 au 25 mars, se déroulera la semaine Parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Le programme des événements sera consultable dès la mi-mars. L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ». Les manifestations racistes et antisémites sont encore aujourd’hui des phénomènes qui perdurent. A l’occasion de cette journée internationale, la Ville de Paris maintient son combat pour lutter contre de tels agissements en respect des droits humains. Dans cet objectif, du 18 au 25 mars 2023, elle organise sur l’ensemble du territoire parisien la 6e édition de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (SPLCRA). Pour porter ce combat au cœur de la Ville, les Parisiennes, les Parisiens sont convié·es à participer aux initiatives conduites avec la forte implication des partenaires associatifs et institutionnels. Cette nouvelle semaine propose différents événements (témoignages, parcours mémoriels, expositions, conférences, projections, débats…) pour interroger, sensibiliser et ainsi prévenir et combattre les agissements qui portent atteinte aux droits humains . La participation de chacun·e est primordial pour porter haut des valeurs essentielles, nos valeurs républicaines. Contact :

