2022-10-25 – 2022-10-28

Sane-et-Loire Du 25 au 28 octobre sur Louhans et Mervans

Le réseau local « Parents 71 » accueillera le spectacle « Parents Solo et ses marmots » qui aura lieu le 28 octobre à 20h00 au Palace à Louhans.

BLI et les partenaires du secteur (CCAS Louhans, CAF, Le Pont, Réseau VIF, Communauté de Communes Bresse Revermont 71, IREPS, Musée de l’Ours, Maison de Raymonde) proposent également différentes animations au cours de la semaine : des ateliers parents-enfants (hip-hop, Animabriques et autres), des ateliers pour les parents (relaxation pendant que les enfants profitent d’une activité qui leur est dédiée (escape game notamment).

Parallèlement La Maison de Raymonde ouvrira ses portes le mercredi pour des ateliers bien être. Des actions sont prévues aussi sur le secteur de Mervans. Toutes les informations sont détaillées dans le programme disponible sur le site internet.

Contact :

Mélodie Guibaud : 07 57 47 94 78

Mathilde Desthieux : 06 84 42 87 93

Contact :

Mélodie Guibaud : 07 57 47 94 78

Mathilde Desthieux : 06 84 42 87 93

Christelle Dallerey : 06 45 73 76 79 Découvrez la programmation et réservez vos places.

