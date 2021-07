Semaine Open Vacances Guitare & Musique – Juillet – Cours individuels et programme libre (novice à intermédiaire) avec ou sans instrument Cours Guitare & Musique – Marianne Carpentey, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bordeaux.

Semaine Open Vacances Guitare & Musique – Juillet – Cours individuels et programme libre (novice à intermédiaire) avec ou sans instrument

du mardi 20 juillet au samedi 31 juillet à Cours Guitare & Musique – Marianne Carpentey

Des cours individuels de musique avec un contenu personnalisé pour progresser sur un ou plusieurs domaines en 5 jours (+1 supplémentaire durant l’année). Pour les novices, débutants ou intermédiaires avec ou sans instrument. Programme libre et thèmes variés – Objectifs propres à chacun : * Rythme – Harmonie – Lecture de notes – Solfège – Duo instrumental * Guitare (partitions, accompagnement, accords, guitare polyphonique, guitare chant) Un planning en 2 temps (5+1 cours) * 5 cours sur 5 jours (du mardi au samedi) programmé sur 1 créneau fixe disponible * 1 cours supplémentaire, jusqu’en juin de la saison en cours (hors vacances). Réservation * Jusqu’au 23 juillet 2021 * Places limitées Public et niveaux * Adultes, ados, pré-ados et enfants à partir de 7 ans * Guitaristes et autres instrumentistes – Non instrumentistes * Novices, débutants ou intermédiaires * A partir de 7 ans Accès * A Bordeaux, entre la place Saint-Pierre et la Place de la Bourse (Miroir d’eau) * Tram : A, C, D / Bus: 1, 4, 15, 16, 407, 601, 703 * Arrêts Tram : Place du Palais (A) ou Place de la Bourse (C, D) Tarifs spéciaux * Jeunes : Pass Culture accepté _Marianne Carpentey_ _Professeure expérimentée en Guitare & Musique depuis plus de 20 ans_ * _Un cours sur mesure et des bases solides_ * _Jouer de la guitare avec aisance et assurance & Maîtriser les fondamentaux de la musique_ * _Styles, répertoires et techniques variées_

Profiter de ses vacances pour prendre des cours de musique et progresser en 6 jours. Un contenu à personnaliser, avec ou sans instrument et un planning original (5 + 1 cours). Places limitées.

Cours Guitare & Musique – Marianne Carpentey 1, rue des Faussets 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T15:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T15:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T15:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T15:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T15:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T15:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T15:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T15:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T15:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T15:00:00