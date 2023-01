Semaine olympique et paraolympique à Airvault Airvault Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault Catégories d’Évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Semaine olympique et paraolympique à Airvault Airvault, 6 février 2023, Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault. Semaine olympique et paraolympique à Airvault Airvault Deux-Sèvres

2023-02-06 – 2023-02-10 Airvault

Deux-Sèvres Airvault La mairie d’Airvault ayant été labélisée Terre de jeux 2024, l’habituelle “semaine mutisports” change de nom pour accompagner le compte à rebours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Service des Sports de la ville organise une semaine olympique et paralympique (SOP) pendant les vacances scolaires d’hiver en partenariat avec l’association CLES (Centre Lorrain d’Education par le Sport) qui forme de futurs éducateurs BP JEPS sur le territoire.

Du 6 au 10 février 2023, les jeunes de 8 à 12 ans pourront pratiquer gratuitement les activités sportives proposées par les futurs éducateurs. Inscription à la mairie : 05 49 64 70 13. Renseignements : sport@airvault.fr. Le programme détaillé est disponible dans les images. La mairie d’Airvault ayant été labélisée Terre de jeux 2024, l’habituelle “semaine mutisports” change de nom pour accompagner le compte à rebours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Service des Sports de la ville organise une semaine olympique et paralympique (SOP) pendant les vacances scolaires d’hiver en partenariat avec l’association CLES (Centre Lorrain d’Education par le Sport) qui forme de futurs éducateurs BP JEPS sur le territoire.

Du 6 au 10 février 2023, les jeunes de 8 à 12 ans pourront pratiquer gratuitement les activités sportives proposées par les futurs éducateurs. Inscription à la mairie : 05 49 64 70 13. Renseignements : sport@airvault.fr. Le programme détaillé est disponible dans les images. +33 5 49 64 70 13 OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2023-01-24 par CC Airvaudais Val du Thouet

Détails Catégories d’Évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Airvault Deux-Sèvres CC Airvaudais Val du Thouet Ville Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault-cc-airvaudais-val-du-thouet-airvault/

Semaine olympique et paraolympique à Airvault Airvault 2023-02-06 was last modified: by Semaine olympique et paraolympique à Airvault Airvault Airvault 6 février 2023 Airvault Airvault Deux-Sèvres CC Airvaudais Val du Thouet Deux-Sèvres

Airvault CC Airvaudais Val du Thouet Airvault Deux-Sèvres