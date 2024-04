SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE Montpellier, mardi 2 avril 2024.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE Montpellier Hérault

La semaine olympique et paralympique se tiendra du 2 au 5 avril, en attendant les Jeux de Paris 2024.

Villeneuve-lès-Maguelone participe, cette année encore, à ce moment de fête autour du sport et des valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le respect.

Des actions seront menées en lien avec les associations locales auprès des écoles et du collège, du centre de loisirs, de l’EHPAD et de tous les villeneuvois !

Au programme:

– exposition, pièce de théâtre

Programme complet sur le site de l’événement .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 14:00:00

fin : 2024-04-05 17:00:00

Rue Bérenger Frédol

235 boulevard des Moures

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

