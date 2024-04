Semaine occitane La MéMo Monein, mercredi 29 mai 2024.

Semaine occitane La MéMo Monein Pyrénées-Atlantiques

Moment conte bilingue pour les enfants à partir de 3 ans.

15h-16h30 Ateliers d’initiation danses traditionnelles tout public avec Anne Laffitte, Emilie Laplace et Los

Trébucqs de l’AMTM.

14h-17h Atelier ado son et vidéo avec Tristan Faubet et Ludovic Jouanserre de Ràdio País. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:30:00

fin : 2024-05-29

La MéMo 16 place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine memo@mairie-monein.fr

