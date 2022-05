Semaine occitane Monein, 31 mai 2022, Monein.

Semaine occitane Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein

2022-05-31 09:30:00 – 2022-05-31 Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Accueil élèves bilingues 5°1 qui présenteront le conte issu du travail avec Alain Larribet aux élèves Oc d’Emilie Laplace. Echange autour de ce projet avec les enfants et le public

10h : Rencontre/échange avec Marie LAMARQUE D’ARROUZAT sur son mémoire et son travail de généalogiste suite à ses recherches sur son nom de famille et ses origines. Sur réservation.

15h : Projection publique du film les bals clandestins à Monein durant l’occupation, réalisé avec des résidents de l’EHPAD La Roussane, avec le soutien du département. Christian Josuer (l’association Amistanza Pau) interprètera en direct les mélodies à danser. Présence de Bernard SANDÈRE (scénariste). Echanges avec le public. Sur réservation

Accueil élèves bilingues 5°1 qui présenteront le conte issu du travail avec Alain Larribet aux élèves Oc d’Emilie Laplace. Echange autour de ce projet avec les enfants et le public

10h : Rencontre/échange avec Marie LAMARQUE D’ARROUZAT sur son mémoire et son travail de généalogiste suite à ses recherches sur son nom de famille et ses origines. Sur réservation.

15h : Projection publique du film les bals clandestins à Monein durant l’occupation, réalisé avec des résidents de l’EHPAD La Roussane, avec le soutien du département. Christian Josuer (l’association Amistanza Pau) interprètera en direct les mélodies à danser. Présence de Bernard SANDÈRE (scénariste). Echanges avec le public. Sur réservation

+33 5 59 21 21 25

Accueil élèves bilingues 5°1 qui présenteront le conte issu du travail avec Alain Larribet aux élèves Oc d’Emilie Laplace. Echange autour de ce projet avec les enfants et le public

10h : Rencontre/échange avec Marie LAMARQUE D’ARROUZAT sur son mémoire et son travail de généalogiste suite à ses recherches sur son nom de famille et ses origines. Sur réservation.

15h : Projection publique du film les bals clandestins à Monein durant l’occupation, réalisé avec des résidents de l’EHPAD La Roussane, avec le soutien du département. Christian Josuer (l’association Amistanza Pau) interprètera en direct les mélodies à danser. Présence de Bernard SANDÈRE (scénariste). Echanges avec le public. Sur réservation

La Mémo

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein

dernière mise à jour : 2022-05-19 par