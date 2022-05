Semaine occitane : Atelier cuisine et spectacle

Semaine occitane : Atelier cuisine et spectacle

2022-06-01 – 2022-06-01 10h30 à 12h Atelier cuisine avec Mapy : rousquilles d’Oloron (8 personnes). La recette sera traduite en Oc par les élèves bilingues d’Emilie LAPLACE et/ou de Christelle CAMBLONCQ. Sur réservation.

