Semaine nature et biens communs Marseille 15e Arrondissement, 21 juin 2022

Semaine nature et biens communs Plan d’Aou Médiathèque Saint-Antoine Salim Hatubou Marseille 15e Arrondissement

2022-06-21 – 2022-06-25 Plan d’Aou Médiathèque Saint-Antoine Salim Hatubou

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

Du 21 au 25 juin, de nombreux événements autour de l’environnement auront lieu dans le 15e arrondissement dans le cadre de la semaine Nature et biens communs, organisée par Le Zef. La médiathèque Salim Hatubou y participe !



Du 20 juin AU 2 juillet

“Vivant.e.s” une exposition à jouer sur la biodiversité locale La Fabulerie vous propose une expérience ludique et interactive, sur la thématique de la biodiversité et du vivant : “Vivant.e.s !” C’est une exposition à jouer étonnante, guidée par une médiation scénarisée, à vivre en famille à partir de 5 ans ! Sous forme d’une quête, vous découvrirez ainsi les différents milieux naturels à la découverte de la flore et la faune, à travers une valorisation des collections du Museum d’histoire naturelle de Marseille.

Mercredis 22 et 29 juin – Samedis 25 juin et 2 juillet

Visite accompagnée par un médiateur à 10h, 11h15, 14h15, 15h20 et 17h. À partir de 6 ans. Sur inscription.



Samedi 25 juin à 14h30

Repair Café

Votre ordinateur ne répond plus ? Votre grille-pain est fatigué ? Vous songez à les jeter ? Des bénévoles vous aident et vous apprennent à les réparer !

Sur inscription. En collaboration avec Repair Café Marseille.



Samedi 25 juin à 16h

Conférence Abécédaire®

Joignez-vous à la discussion entre de jeunes “naturalistes en herbe” et la botaniste Véronique Mure autour de leurs ateliers sur la canne de Provence et venez découvrir les merveilles du monde végétal.

À partir de 12 ans. Sur inscription.

Une conférence Abécédaire® d’Opera Mundi en collaboration avec le Collectif SAFI, l’ACELEM et l’École de la 2e Chance de Marseille dans le cadre du projet “Les Naturalistes en herbe” soutenu par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Aix-Marseille Provence.



Mercredi 22 juin à 10h

Petites lectures

Sélection spéciale, par les bibliothécaires de la Médiathèque, de livres et d’histoires sur la Nature.

Lectures à l’adresse de petites oreilles curieuses !

Pour les enfants à partir de 3 mois. Sur inscription.



Mercredi 22 juin toute la journée

Grainothèque

À la médiathèque, on prête des livres et désormais on troque des graines. Toutes les graines (fruits, légumes, fleurs) sont les bienvenues, pour fleurir notre territoire.



► Retrouver le détail des activités dans le programme des bibliothèques en mai et juin

