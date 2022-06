Semaine « Nature » au J-CLUB.

Semaine « Nature » au J-CLUB., 16 août 2022, . Semaine « Nature » au J-CLUB.



2022-08-16 07:45:00 07:45:00 – 2022-08-19 18:30:00 18:30:00 Informations complémentaires et inscriptions directement au J-CLUB. Viens jouer l’explorateur avec nous…

Le J-CLUB vous propose plusieurs activités:

– reportages explorateurs

– découverte des ses 5 sens

– Land Art

– observation des insectes

– ateliers de jardinage. Sorties de la semaine:

– mardi 16 août: parc Chloro’fil

– mercredi 17 août: rafting (uniquement pour les 9/12ans) Public: 3 à 12 ans. Informations complémentaires et inscriptions directement au J-CLUB. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville