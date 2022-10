Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Sane-et-Loire

Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries Cluny, 12 octobre 2022, Cluny. Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries

11 rue du lieutenant Albert Schmitt Ressourcerie Eco’Sol Cluny Sane-et-Loire Ressourcerie Eco’Sol 11 rue du lieutenant Albert Schmitt

2022-10-12 – 2022-10-12

Ressourcerie Eco’Sol 11 rue du lieutenant Albert Schmitt

Cluny

Sane-et-Loire EUR Du 10 au 16 octobre se déroule la Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries. Cet événement national intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par l’inflation et une crise mondiale des matières premières. A cette occasion, l’ensemble des Ressourceries et Recycleries se mobilise pour rappeler la valeur inestimable du DON et de l’acte généreux qu’il représente. Plus d’une trentaine d’événements sont organisés en région Bourgogne-Franche-Comté.

Retrouvez l’ensemble des informations et les évènements proche de chez vous : https://arar-bfc.fr/?SNRR2022 arar.bfc@gmail.com https://arar-bfc.fr/?PagePrincipale Ressourcerie Eco’Sol 11 rue du lieutenant Albert Schmitt Cluny

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Sane-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Cluny Sane-et-Loire Ressourcerie Eco'Sol 11 rue du lieutenant Albert Schmitt Ville Cluny lieuville Ressourcerie Eco'Sol 11 rue du lieutenant Albert Schmitt Cluny Departement Sane-et-Loire

Cluny Cluny Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries Cluny 2022-10-12 was last modified: by Semaine Nationale des Ressourceries et Recycleries Cluny Cluny 12 octobre 2022 11 rue du lieutenant Albert Schmitt Ressourcerie Eco'Sol Cluny Sane-et-Loire Cluny Sane-et-Loire

Cluny Sane-et-Loire