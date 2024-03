Semaine nationale de la petite enfance Saint-Quentin-en-Yvelines (lieu par défaut) Montigny-le-Bretonneux, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 10 ans d’ateliers, d’échanges et de pédagogies entre parents, enfants et professionnels, organisée par l’association Agir pour la petite enfance.

Cette année encore, le Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance et le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilisent et vous proposent des ateliers, des contes, des spectacles et une table ronde pour les parents et les professionnels… autour du corps en mouvement.

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture.

Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

