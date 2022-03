Semaine nationale de la Petite Enfance Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Semaine nationale de la Petite Enfance Rémalard en Perche, 23 mars 2022, Rémalard en Perche. Semaine nationale de la Petite Enfance Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2022-03-23 14:00:00 – 2022-03-23 17:00:00 Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche Dans le cadre de la Semaine nationale de la Petite Enfance, exposition "Devenir assistante maternelle : pourquoi pas moi ?" et rencontre avec Claudine Bobinet, qui racontera son métier mercredi de 14h à 17h. Animations pour les 0-6 ans tout l'après-midi. Gratuit. Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage de Rémalard en Perche au 2 bis rue de l'Huisne.

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Bellou sur Huisne 2 Rue de l'Huisne Ville Rémalard en Perche lieuville Bellou sur Huisne 2 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche Departement Orne

