Semaine Nationale de la Petite Enfance Ploudalmézeau, 19 mars 2022, Ploudalmézeau.

Semaine Nationale de la Petite Enfance Ploudalmézeau

2022-03-19 – 2022-03-26

Ploudalmézeau Finistère

2 séances “chansons d’amour pour mon bébé” les lundi 21 mars et mardi 22 mars à 9h45 et 10h45. Durée 30 min. A L’Arcadie. Réservation obligatoire. 5 euros.

Causerie parentale “Connaître les écrans pour accompagner, au mieux, son enfant ! Apprivoise-moi !”. A L’Arcadie. Lundi 21 mars à 20h.

2 séances d’éveil musical à la Médiathèque le mercredi 23 mars. A 10h et 10h45 : Le déroulé type se compose d’une alternance de ces différentes activités : écoute de musique, mise en rythme et en mouvement du corps, reconnaissance des éléments (hauteurs du son, instrument entendu…), chanter des chansons, percussions corporelles, jeu sur des petits instruments (lames sonores, boomhackers, carillons, métalonotes), de petites percussions (guiro, tambourin, bâtons de pluie, triangles, maracas), découvertes des styles et des instruments de tous les pays (vidéos, écoutes). Cet atelier proposera aux enfants un moment de découverte d’instruments de musique et de chant qui vont permettre aux enfants d’éveiller leurs sens, mais aussi de les sensibiliser aux sons et au rythmes.

+33 2 98 48 10 48 http://www.ploudalmezeau.fr/

