Semaine Nationale de la petite enfance O2 Brumath Brumath, mercredi 20 mars 2024.

Semaine Nationale de la petite enfance Un événement réunit professionnels, enfants et parents autour d’un atelier d’éveil artistique et culturel, visant à valoriser le métier de la petite enfance et à partager des moments ludiques. Mercredi 20 mars, 14h30 O2 Brumath

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

O2 Brumath 8 rue Jacques Kablé 67170 Brumath Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est