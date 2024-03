Semaine Nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon King Jouet – La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch, mercredi 20 mars 2024.

Semaine Nationale de la Petite Enfance O2 Arcachon Chasse aux trésors à King Jouet – La teste-de-Buch Mercredi 20 mars, 14h00 King Jouet – La Teste-de-Buch

Début : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Rendez-vous à King Jouet – La Teste-de-Buch pour une chasse aux trésors organisée par l’équipe O2 Arcachon.

2 jeux seront proposées : un pour les moins de 6 ans et un autre pour les 6 ans et plus.

Venez nous rejoindre, remise de récompense toutes les 15 minutes !

King Jouet – La Teste-de-Buch Centre commercial Les Océanides, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine