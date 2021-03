La Bassée La Bassée La Bassée Semaine nationale de la Petite Enfance ! La Bassée La Bassée Catégorie d’évènement: La Bassée

Semaine nationale de la Petite Enfance ! La Bassée, 20 mars 2021-20 mars 2021, La Bassée. Semaine nationale de la Petite Enfance !

du samedi 20 mars au samedi 27 mars à La Bassée

? La ville de La Bassée s’associe à cet événement en vous proposant une édition numérique à suivre dès demain sur la page Facebook du Service Jeunesse et Sports – Ville de La Bassée Chaque jour, retrouvez une activité et/ou une séance détente à faire avec votre enfant. ? [Programme ici](https://www.facebook.com/jeunesseetsportslabassee/photos/pcb.3870711153048627/3870687953050947)

entrée libre

La 8e édition de la semaine de la petite enfance se déroulera du 20 au 27 mars partout en France La Bassée la bassée La Bassée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T08:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-21T08:00:00 2021-03-21T18:00:00;2021-03-22T08:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-23T08:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T08:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T08:00:00 2021-03-26T17:00:00;2021-03-27T08:00:00 2021-03-27T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Bassée Autres Lieu La Bassée Adresse la bassée Ville La Bassée