du samedi 19 mars au vendredi 25 mars

Du 19 au 26 mars, on fête la petite enfance ! La Ville de Guérande, le centre culturel Athanor et l’association Mille-feuilles et Petit Lu déroulent un programme d’animations pour les tout-petits, leurs familles et les professionnels de l’enfance, à l’occasion de le Semaine nationale de la Petite enfance. L’occasion pour chacun des partenaires guérandais de réaffirmer leur engagement quotidien en faveur des tout-petits, avec un programme particulièrement orienté sur leur éveil culturel. L’association Mille-feuilles et Petit-Lu et les services municipaux mettent les tout-petits à l’honneur ! Guérande Ville de Guérande Guérande Saint-Michel Loire-Atlantique

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T18:00:00

