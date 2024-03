Semaine nationale de la petite enfance à La Friche Belle de Mai Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Semaine nationale de la petite enfance à La Friche Belle de Mai Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Enfants, parents et professionnel·les réunis pour porter haut notre attention à la petite enfance.Enfants

Il y a des enfants. Il y a leurs parents. Et il y a des professionnel·les dont le métier consiste à se pencher sur les petits enfants. L’association Agir pour la petite enfance a pour mission de réunir les trois. Et pour provoquer la rencontre de ce trio, elle a créé une semaine nationale qui trouve écho dans toutes les villes, villages, hôpitaux, centres culturels, etc. avec comme ambition de porter haut notre attention à la petite enfance. Car les enfants doivent pouvoir grandir dans un monde qui leur donne toutes leurs chances. Les parents doivent être accompagnés. Les professionnels ont besoin d’être valorisés.



Avec un théâtre dédié, une crèche, des aires de jeux et de sport, des expositions, des ateliers et des cours… la Friche a l’enfance et la jeunesse au cœur de ses convictions et de ses activités. C’est donc tout naturellement qu’elle participe à cette semaine nationale, découvrez le programme



EXPOSITION

Dimanche 17 mars 10h-11h

Mercredi 20 mars 10h-11h

Jeudi 21 mars 10h-11h

Samedi 23 mars 10h-11h

Visite Toute petite expo

Dans le cadre de Semaine nationale de la petite enfance

Les médiatrices culturelles proposent des visites commentées des expositions « Astèr Atèrla » et « Des grains de poussière sur la mer » pour les petit·es visiteur·euses de 18 mois à 3 ans.

Gratuit



MUSIQUE SON

Mercredi 20 mars 2024 à 9h30

Exploration Sonore pour les Petites Oreilles

Une proposition de Radio Grenouille & Euphonia

La magie de l’écoute chez les tout petits, activée par des séances sonores immersives adaptées et un temps de pratique instrumentale interactive.

Dès 2 ans

Gratuit



CINÉMA VIDÉO

Vendredi 22 mars 2024 à 9h30

Le Petit Monde de Leo

5 contes de Lionni

Une proposition de cinéma Le Gyptis

Un programme de cinq courts métrages présenté au cinéma Le Gyptis, adaptés des contes de Leo Lionni, auteur incontournable de la littérature jeunesse.

Dès 2 ans





Une proposition de l’association Agir pour la petite enfance et la parentalité. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-23

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Semaine nationale de la petite enfance à La Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-01 par Ville de Marseille