Semaine nationale de la petite enfance 2024 Lieu non detérminé La Baule-Escoublac, samedi 16 mars 2024.

Semaine nationale de la petite enfance 2024 Programme 2024 Samedi 16 mars 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 Atelier parents enfants sophrologie ludique Mairie annexe du Guezy (121 avenue St Georges) Lundi 18 mars 9h30 /10h30 atelier de partage … 16 – 22 mars Lieu non detérminé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:00:00+01:00

Programme 2024

Samedi 16 mars 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 Atelier parents enfants sophrologie ludique Mairie annexe du Guezy (121 avenue St Georges)

Lundi 18 mars 9h30 /10h30 atelier de partage avec les familles du multi accueil « Viens je t’emmène découvrir mes chansons ! » sur inscription multi accueil les petits grains de sable (20 allée de la chapelle)

Mardi 19 mars 9h30-12h Espace de rencontre et de jeux Salle de la Rotonde (16 avenue des ondines)

Mardi 19 mars 20h Papotine Bauloise « Viens je t’emmène Se laisser guider par l’enfant » Mairie annexe du Guezy (121 avenue St Georges)

Mercredi 20 mars 9h30 /10h30 atelier de partage avec les familles du multi accueil « Viens je t’emmène découvrir la patouille ! » sur inscription multi accueil les petits grains de sable (20 allée de la chapelle)

Jeudi 21 mars 10 ou 17h Spectacle Balalala Salle de la Rotonde (16 avenue des ondines)

Jeudi 21 mars 9h30 /10h30 atelier de partage avec les familles du multi accueil « Viens je t’emmène découvrir la peinture sous toutes ses formes ! » sur inscription multi accueil les petits grains de sable (20 allée de la chapelle)

Vendredi 22 mars 9h30-10h30 ou 10h45-11h45 Balade musicale Parc des Dryades (Place des Dryades)

Vendredi 22 mars 9h30/10h30 atelier de partage avec les familles du multi accueil « Viens je t’emmène découvrir mes histoires exteraordinaires! » sur inscription en présence de l’association « lire et faire lire » multi accueil les petits grains de sable (20 allée de la chapelle)

Vendredi 22 mars 16h30 -18h30 Exposition photos « De la tête aux pieds » Rencontre avec les familles de la Crèche Familiale « Viens je t’emmène découvrir mes activités »: Ateliers (cuisine, lecture, peinture…) Mini Olympiades (Motricité, Jeux d’adresse…) Accueil Périscolaire des Pléiades (Chemin des mules)

Vendredi 22 mars 20h Ciné débat « Dis moi non s’il te plait » Mairie annexe du Guezy (121 avenue St Georges)

GRATUIT Ouvert à tous

Sur réservation au CCAS

Au 02 51 75 75 39 OU par mail petite.enfance@mairie-labaule.fr

Lieu non detérminé La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 30 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@mairie-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/semaine-nationale-de-la-petite-enfance-2024-la-baule.html »}] [{« link »: « mailto:petite.enfance@mairie-labaule.fr »}]

CONFRENCONTRE SANTE