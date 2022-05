Semaine musicale Ouistreham, 13 juin 2022, Ouistreham.

Participez aux parcours musicaux pour essayer les instruments, rencontrer les enseignants ou s’inscrire à une discipline musicale le 18 juin de 9h30 à 13h. nLa semaine musicale sera aussi complétée par des concerts et des auditions à 18h : 13 juin (flûte et guitare) / 15 juin (chant et chorales) / 16 juin (apéromuz spécial) / 17 juin (éveil musical) / 21 juin (jazz, cordes et saxophone) dès 17h.

accueil.csc@ville-ouistreham.fr +33 2 31 25 51 60 https://ouistreham-rivabella.fr/

