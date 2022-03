Semaine musicale Nogent-le-Rotrou, 30 mai 2022, Nogent-le-Rotrou.

Semaine musicale Nogent-le-Rotrou

2022-05-30 – 2022-06-11

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

C’est une semaine d’ouverture avec une porte ouverte et des temps forts, avec des rencontres avec les élèves et les professeurs, un moment pour échanger et essayer des instruments.

La semaine musicale, c’est aussi des temps de concerts répartis sur plusieurs lieux et plusieurs horaires, en petites ou grandes formations. Et pour terminer, la semaine musicale vous permet de découvrir la musique en groupe par le biais d’ateliers réservés aux 3/6 ans ou des ateliers que vous pratiquez en famille.

ecolemusique@ville-nogent-le-rotrou.fr +33 2 37 52 01 37

