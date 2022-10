Semaine mondiale de l’allaitement maternel : GO Pour l’allaitement : éduquer, promouvoir, soutenir Catégorie d’évènement: île de France

Chaque année la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) est l’occasion pour des organisations, des particuliers, à travers le monde, de soutenir, encourager et protéger l’allaitement en rappelant que c’est un choix. Depuis 1992, l’Alliance Mondiale de l’Allaitement Maternel, en lien avec l’UNICEF, organise chaque année la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM). Cet évènement est l’occasion pour des organisations du monde entier de soutenir, encourager et protéger l’allaitement maternel, en rappelant que c’est un choix et en outillant les femmes pour faire ce choix. C’est un rendez-vous attendu pour aller à la rencontre des familles et des professionnel.le.s de santé ou de la petite enfance pour promouvoir l’allaitement de multiples façons. Le soutien à l’allaitement maternel s’inscrit dans les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, et en France, plus particulièrement dans le plan National Nutrition Santé mais également dans la politique de Santé Publique France des 1000 premiers jours. La SMAM a lieu dans de nombreux pays du Sud au mois d’août et dans de nombreux pays du Nord, notamment en Europe, en octobre. Chaque année, un thème international est choisi et il est relayé en France par la CoFAM, Coordination Française pour l’Allaitement Maternel. La SMAM, qui fête cette année sa 30ème édition, porte un message dynamique « Go pour l’allaitement ! Eduquer, promouvoir, soutenir ». Les professionnel.le.s de la Protection maternelle infantile de la direction de la Santé publique de la ville de Paris ont choisi de suivre ce thème pour mettre en place différentes actions, tant pour les familles que pour les professionnel.le.s, dans divers lieux et à destination de tous les publics. Les centres de Protection maternelle infantile vous ouvrent leurs portes pour des ateliers d’échange. Des activités sont également proposées dans des Centres d’hébergement d’Urgence, dans une bibliothèque, à l’extérieur au cours d’un atelier itinérant, dans des espaces de solidarité et d’insertion… Consultez le programme des animations tous publics ci-dessous Contact :

