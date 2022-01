Semaine Maritime – Soirée Cinéma 2,quai du Lénigo, 10 mars 2022, Le croisic.

Semaine Maritime – Soirée Cinéma

2, quai du Lénigo, le jeudi 10 mars à 20:30

Soirée cinéma Dans le cadre de la semaine maritime «Septembre 1930 – Thoniers dans la tempête» (2020) un film d’Alain Pichon, Ingénieur spécialisé en recherche et valorisation historique, en partenariat avec KulturBretagne, produit par l’Université d’Evry Paris-Saclay « Avec Thoniers dans la tempête Alain Pichon réalise un précis d’anthropologie marine sur les bateaux de travail et les conditions de vie des équipages dans la Bretagne de l’entre-deux-guerres. Son récit, à base d’archives et de travaux graphiques, nous fait entrer de plain-pied dans un quotidien aventureux, où l’excitation et la peur cohabitent. La méga tempête de septembre 1930 y est racontée au travers des témoignages de ceux qui en sont revenus, et illustrés par des huiles sur toile. Ça marche ! On est pris avec les marins dans la nasse météorologique qui transforme la mer en enfer, progressivement saisis par l’angoisse, l’œil rivé sur les flots bouillonnants et le baromètre dont l’aiguille plonge en vibrant dans une dépression sans fond. Septembre 1930. Près de 300 thoniers à voile sont en pêche, en mer Celtique, au large de l’Irlande. Le 17 en fin d’après-midi, le vent forcit. Les marins commencent à s’inquiéter. Des jours et des nuits en enfer commencent. Des vents inouïs et des vagues immenses vont les submerger. 143 tableaux plongent le spectateur dans la tourmente. Il s’achève avec le retour des survivants et le drame des familles à terre. » * * * 7 € tarif plein – 5 € Tarif réduit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) En vente à l’Office de Tourisme du Croisic

2,quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T06:30:00