2, Quai du Lénigo, le vendredi 11 mars à 20:30

Concert – «40 ans de (re) découverte des « chansons de mer » dans le cadre de la semaine maritime En 1981, le Chasse-Marée publiait le premier volume de son Anthologie des chansons de mer, qui devient vite une référence (24 volumes parus). Sur sa lancée, groupes et associations font revivre le répertoire des populations des côtes de France et font connaître « le patrimoine oral des matelots français » (titre de l’affiche de lancement de la collection). La soirée réunira des équipages de chanteurs issus des associations Dastum 44, Arexcpo et OPCI, qui mènent de longue date en parallèle enquêtes auprès des marins (et des femmes de marins !), démarche artistique et initiatives de transmission des répertoires traditionnels et populaires. La « veillée-concert » réunira une sacrée bordée de chanteurs reconnus, et promet de beaux moments de partage ! Dastum 44 fera découvrir les « chants des marins nantais » (titre d’un volume de l’Anthologie) et le riche répertoire chanté en presqu’île guérandaise et au Croisic, grâce notamment aux belles enquêtes réalisées par Fernard Guériff au XXe siècle. Touline nous fera voyager au fil des chansons des « pêcheurs et caboteurs de l’île d’Yeu, de Noirmoutier et des côtes vendéennes » (titre d’un volume de l’Anthologie), glanées dans l’imposant répertoire transmis par les chanteuses et les chanteurs vendéens. L’Armée du chalut puisera de belles pièces que ces « pêcheurs de chansons » (titre de leur dernier CD) ont recueillis au fil de leurs aventures sur les côtes de Normandie, de Bretagne, mais aussi de Guadeloupe ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Plusieurs chanteurs sont des complices de longue date du Chasse-Marée et ont participé à nombre de ses publications et fêtes maritimes. * * * 7 € tarif plein – 5 € Tarif réduit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) En vente à l’Office de Tourisme du Croisic

2,Quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T06:30:00