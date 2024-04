Semaine lyrique Salle du château Excideuil, samedi 10 août 2024.

Semaine lyrique Salle du château Excideuil Dordogne

L’Association des Amis de la Musique et de l’Opéra (AMO) organise depuis sept ans la Semaine Lyrique d’Excideuil. Son objet est de faire connaître la musique lyrique et de la rendre accessible. À cette fin, elle organise des concerts et propose des cours de chant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-19

Salle du château Excideuil

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amis.musique.opera@gmail.fr

