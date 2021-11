Versailles Maison de quartier Notre-Dame Versailles, Yvelines Semaine lire et écrire pendant les vacances Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Semaine lire et écrire pendant les vacances Maison de quartier Notre-Dame, 20 décembre 2021, Versailles. Semaine lire et écrire pendant les vacances

du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre à Maison de quartier Notre-Dame

Pendant la première semaine des vacances, du 20 au 23 décembre, la maison de quartier Notre-Dame invite le public à participer à la semaine lire et écrire avec vos enfants. Au programme : visite de la bibliothèque pour tous et séance contes, spectacle Motordy à la Royale Factory, atelier écriture créative avec le labo des histoires, atelier découverte et apprentissage de la langue française…. Ces évènements sont gratuit et ouverts à tous les publics. Détail du programme à l’accueil de la maison de quartier. Renseignement et inscription par mail ou directement à la maison de quartier (places limitées).

Sur inscription

Des ateliers ludiques et pédagogiques à faire en famille… ou pas Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T10:30:00 2021-12-20T11:30:00;2021-12-21T10:30:00 2021-12-21T11:30:00;2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:30:00;2021-12-23T10:30:00 2021-12-23T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Notre-Dame Adresse 7, rue Sainte Sophie, versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Notre-Dame Versailles