Semaine “Journée internationale des femmes”. Espace Isidore Rollande Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Semaine “Journée internationale des femmes”. Espace Isidore Rollande, 7 mars 2023, Châteaurenard Châteaurenard. Semaine “Journée internationale des femmes”. 11 Cours Carnot Espace Isidore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhone Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot

2023-03-07 – 2023-03-12

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot

Châteaurenard

Bouches-du-Rhone Châteaurenard 7 Mars :

10h : Ouverture exposition “Des Femmes et des Talents” (du 7 au 11.03).

14h : Atelier d’écriture.

17h : Vernissage exposition – Médiathèque I. Rollande.



8 Mars :

14h : Lectures auteures féminines et chansons duo “Les Givrés” Médiathèque I. Rollande.

20h : Film “Les Filles du Bus 678” au Cinéma Rex avec Ciné-Rencontre.



9 Mars :

14h : Café littéraire avec la participation de l’Association SOZO Médiathèque I. Rollande.



10 Mars :

18h : Conférence “Chanel face à Schiaparelli” à la Salle du Réal.



11 Mars :

11h : Remise des prix du Concours “Des Femmes et des Talents” avec la Chorale Ste Cécile de Rognonas à la Médiathèque I. Rollande.

20h : “Femmes en danses et en chansons” Groupe vocal “Les Dames de Choeur” (Arc en Ciel) à la salle du Réal.



12 Mars :

16h : Théâtre “Les Filles aux Mains Jaunes” au Théâtre Pécout. Semaine “Journée internationale des femmes”. asso.lesarenes@gmail.com Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhone Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Ville Châteaurenard Châteaurenard lieuville Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhone

Châteaurenard Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard chateaurenard/

Semaine “Journée internationale des femmes”. Espace Isidore Rollande 2023-03-07 was last modified: by Semaine “Journée internationale des femmes”. Espace Isidore Rollande Châteaurenard 7 mars 2023 11 Cours Carnot Espace Isidore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhone Bouches-du-Rhône Châteaurenard, Bouches-du-Rhône Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhone