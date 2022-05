Semaine italienne Nérac, 21 mai 2022, Nérac.

Semaine italienne Esplanade de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-29 20:00:00 Esplanade de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny

Nérac Lot-et-Garonne

Célébration de l’Italie avec le comité de jumelage Italien Nérac-Mesola : marché traditionnel italien toute la semaine.

21 mai : inauguration

21 et 22 mai : animation musicale avec Gaetano Anzelmo midi et soir

25 et 26 mai : animation musicale avec Pino et Manuela

28 et 29 mai : promenade de masques Vénitiens

+33 6 82 39 25 43

Comité de Jumelage Nérac Mesola

dernière mise à jour : 2022-05-16 par