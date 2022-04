Semaine Internationale du Transport et de la Logistique Paris Nord Villepinte Longueil-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Longueil-Sainte-Marie

La douane sera présente à la SITL, et tiendra un atelier, une conférence et des tables rondes ——————————————————————————————— * **Atelier le mardi 5 avril à 11h : Comment développer votre business à l’international grâce à la douane ?** Tour d’horizon des démarches et réglementations douanières à l’import, à l’export, en Europe et pour la vente à distance. La douane française via le responsable de son centre d’information vous facilite et vous accompagne dans vos opérations à l’international. Par Hervé Brouillard. * **Conférence le jeudi 7 avril à 12h30 : La douane à l’import : ce qui change au 31/12/22**. Les intervenants seront : Sandra FRANCERIE-DELIAU, cheffe de la section Processus Import-Export, adjointe au chef du bureau de la Politique du Dédouanement (COMINT1) ; Nicolas ROUX, chef du pôle projets communautaires, adjoint à la cheffe du bureau Etudes et Projets du Système d’Information (SI1) ; Rusan DEMIR, Coordonnatrice SI Programme Import /Export, Adjoint au chef du pôle projets communautaires, bureau Etudes et Projets du Système d’Information (SI1). ### 3 tables rondes * **Comment les supply chains doivent-elles s’adapter aux nouvelles exigences du commerce en ligne.** par G. Vanderheyden le mardi 5 avril (10h00-11h00) * **L’entreprise face à un sujet douane : à qui s’adresser ?** par la DIPA (PAE de Roissy) le mercredi 6 avril (11h15-12h15) * **La refonte des systèmes de dédouanement import / export** par COMINT 1 le jeudi 7 avril (12h30 – 13h30)

