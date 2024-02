SEMAINE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Médiathèque Pontchâteau, mercredi 28 février 2024.

SEMAINE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Médiathèque Pontchâteau Loire-Atlantique

Exposition « sportive à la une » à la médiathèque de Pont-Château

Du 27 février au 8 mars (horaires de la médiathèque mardi, mercredi, vendredi et samedi)

« Une expo pour que l’égalité gagne du terrain ! » Association les Autres Possibles

Dans le monde du sport, la place des femmes est encore trop souvent remise en question, dévalorisée, et stigmatisée. Des inégalités de salaires criantes aux violences sexistes et sexuelles, en passant par l’hypersexualisation des tenues des sportives 17 panneaux pour montrer que les lignes bougent.

Tout public

Deux ateliers ludiques à la médiathèque de Pont-Château

6 mars à 15h et 8 mars à 15h

Atelier ludique avec jeux de cartes (Time’s up, Timeline…) pensé pour une découverte de l’histoire du sport féminin au travers des personnalités qui l’ont incarné, susciter des vocations d’athlètes et briser les stéréotypes de genre dans le sport grâce au kit Fémina sport.

Goûter offert

A partir de 8 ans

Ciné débat projections au cinéma la Bobine de Pont-Château

15 mars à 14h pour les scolaires et à 20h30 pour tout public

Projection du film « Des elles en sport » et temps d’échanges avec le réalisateur et la réalisatrice, Philippe Guyon et Coline Ouisse.

Débat animé par Philippe Guihéneuf, en présence d’Amétysse et rencontre avec des sportives dont certaines professionnelles !

Cynthia Pelé Le Quilliec Arbitre internationale de basket-ball

Cloé Périnel Championne de full-contact et de kick-boxing

Marina Duborper Conseillère technique National Ministère des sports Fédération Française de Tir à l’Arc .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28

Médiathèque 3 rue du Chatelier

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

L’événement SEMAINE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Pontchâteau a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire