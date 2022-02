Semaine internationale des droits des femmes – Du 8 au 12 mars Balma Balma Catégories d’évènement: Balma

Semaine internationale des droits des femmes – Du 8 au 12 mars

8 mars 2022, Balma.

du mardi 8 mars au samedi 12 mars

**- Du 8 au 12 mars **Exposition « L’effet Matilda » à la Médiathèque municipale de 9h à 16h. Il désigne le déni ou la minimisation récurrente de la contribution de femmes scientifiques à la recherche, leur travail étant souvent attribué à leurs collègues hommes. **- Du 8 mars au 1er avril **Exposition « Femmes inspirantes, Femmes remarquables » Itinérant dans la ville. **- Mardi 8 mars **« Bien dans son poids après 60 ans » à la Maison de quartier de Vidailhan de 9h30 à 13h30 sur inscription. Information nutritionnelles suivi d’une réalisation et dégustation. « Du temps pour soi » à la Maison de quartier du Cyprié de 10h à 11h30 sur inscription. Réflexologie animée par l’Association Française de Réflexologie Combinée. **- Mercredi 9 mars **Café des parents « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité » à la Maison de quartier du Cyprié de 10h à 11h30 sur inscription, animé par l’Enfant’scop. Possibilité de venir en compagnie de ses enfants. Activité en famille à la Maison de quartier de Lasbordes de 15h30 à 17h sur inscription. Jeux autour de photo-langage, quels jeux choisir pour son enfant ? Activité en famille à la Maison de quartier de Vidailhan de 14h à 17h sur inscription. Escape game « Panique à la Maison de quartier » Thématiques : fausses informations et femmes de science. Activité en famille à la Maison de quartier du Cyprié de 15h à 17h sur inscription. Quizz intéractif « Les femmes…Les filles… » Venez vous amuser en équipe. **- Jeudi 10 mars **Ciné-échanges à l’Auditorium et dans la salle du CCAS de 9h à 13h30. Diffusion d’un film suivi d’une discussion avec le Pr.Florence Sèdes, Professeure des Universités en Informatique, IRIT CNRS Vice Présidente responsabilité Sociétale de l’UT3. **- Vendredi 11 mars **« Du temps pour soi » à la Maison de quartier de Lasbordes de 14h à 17h sur inscription. Réflexologie animée par l’Association Française de Réflexologie Combinée. Initiation de self-défense à la Maison de quartier de Lasbordes de 15h à 18h (2 sessions) sur inscription, avec Marc Lemière du Boxing Club. Programme complet en cliquant sur : [**Semaine internationale des droits des femmes**](https://mairie-balma.fr/wp-content/uploads/2022/02/SemaineFEMME_FlyerRV_A5.pdf)

