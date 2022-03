Semaine internationale de lutte pour les Droits des Femmes Catégorie d’évènement: île de France

Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. Dans ce cadre, le Centre Paris Anim’ René Goscinny s’engage pour vous proposer une semaine thématique autour de cette lutte avec différents événements. Tout d’abord, le lundi 7 mars, les artistes Chloé Lolmede et Apollin Jimenez-Bresson vous proposeront de découvrir la linogravure avec un atelier thématique autour de slogans féministes. Ce premier atelier axé sur la conception graphique sera complété par une seconde partie le vendredi 11 mars pour la réalisation. Les inscriptions se font donc pour les deux ateliers. Le mardi 8 mars débutera l’exposition des artistes Chloé Lolmede et Apollin Jimenez-Bresson, nous vous donnons rendez-vous autour d’un verre pour un vernissage et une rencontre avec les artistes. Le mercredi 9 mars, le Centre vous propose un atelier féminin d’initiation au self-défense, une bonne occasion pour se retrouver autour d’une séance pour se défouler et apprendre de nouvelles techniques. Enfin, le samedi 12 mars, l’équipe vous donne rendez-vous pour un atelier de broderies féministes, organisé par MétauxLourds, qui vous donnera tous ses conseils pour créer de belles œuvres engagées et body-positives. Contact : 0145851663 https://www.centregoscinny.org/semaine-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/ Expo;Solidarité

