Semaine inaugurale de l’orgue de Lannilis

2022-05-07 – 2022-05-07 Dimanche 8 mai : Grand concert requiem de Fauré. Précédé d’un récital d’orgue par l’organiste Christian OTT, Titulaire des Grandes Orgues de Versailles. Grand Concert par Cantoria sous la direction de Jean-Claude QUERO, 50 choristes et 20 musiciens

Entrée : -15€ le jour même

