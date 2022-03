SEMAINE IMPROVISATION INVENTION – Territoires du Son Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique, le jeudi 7 avril à 19:00

Evenement organisé dans le cadre de la semaine thématique “Improvisation-Invention, la création au coeur de la pédagogie” Territoires du Son Dans le cadre de sa résidence, « L’itinéraire », collectif spécialisé dans la musique contemporaine, propose la restitution d’un atelier faisant appel à la création, mené avec de jeunes élèves. ► Études Électriques Pièces pédagogiques avec électronique de Grégoire Lorieux. Ces pièces, écrites pour des musiciens avec 4 ou 5 années d’expérience, permettent un véritable travail musical en interaction avec l’ordinateur. De nouvelles pièces écrites spécifiquement pour les élèves du Conservatoire seront données en création.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Résidence de l'ensemble "L'itinéraire" Ce collectif, spécialisé dans la musique contemporaine, propose la restitution d'un atelier faisant appel à la création, mené avec de jeunes élèves.

