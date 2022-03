SEMAINE IMPROVISATION INVENTION – Studio Orchestra du PSPBB Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium, 8 avril 2022, Boulogne-Billancourt.

SEMAINE IMPROVISATION INVENTION – Studio Orchestra du PSPBB

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, le vendredi 8 avril à 19:00

Evenement organisé dans le cadre de la semaine thématique “Improvisation-Invention, la création au coeur de la pédagogie” En clôture de la journée d’étude sur l’improvisation musicale, ce concert présentera un double plateau avec la performance des étudiants du master Improvisation et création musicale (Paris 8 – PSPBB), suivie de pièces issues des répertoires du jazz, de la pop ou de la comédie musicale qui seront interprétées en grand effectif par le Studio Orchestra (PSPBB). **Duo Cantalogo/Sarasa** Né de la rencontre du pianiste brésilien Henrique Cantalogo et du saxophoniste colombien Sebastian Sarasa, ce duo constitue un espace d’expérimentation acoustique, esthétique et formelle. Après deux années passées au sein du master Improvisation et Création musicale (Paris 8 – PSPBB), ce jeune duo développe un projet artistique fondé sur la pratique de l’improvisation et de la musique contemporaine, et nourri des traditions musicales dont les deux musiciens sont issus. _Henrique Cantalogo, piano / Sebastian Sarasa, saxophone_ **Un siècle de Studio Orchestra** Le Studio Orchestra mêle big band de jazz et mini symphonique. L’orchestre est composé des étudiants interprètes du PSPBB. Le programme, constitué d’œuvres écrites depuis un siècle pour ce type d’effectif, montre la diversité du répertoire d’un studio orchestra, avec des pièces issues de comédies musicales, d’œuvres jazz ou pop symphoniques et de musiques de film. _Pierre Bertrand, Direction_

Entrée libre dans la limite des places disponibles

