SEMAINE IMPROVISATION INVENTION – Spectacles d’improvisation Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium, 9 avril 2022, Boulogne-Billancourt.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, le samedi 9 avril à 15:00

En clôture de la semaine Improvisation-Invention, les élèves du CRR vous invitent à venir découvrir leurs créations, élaborées lors d’ateliers avec des spécialistes de l’improvisation : **► Atelier musique et danse** par Garth Knox, altiste éclectique dont le répertoire s’étend de la musique médiévale à la musique contemporaine en passant par la musique traditionnelle et l’improvisation. **► Atelier danse** par Nina Vallon, danseuse et chorégraphe, ex interprète de William Forsythe et spécialiste de la composition instantanée basée sur le principe de tâche (Task based improvisation). **► Atelier théâtre** par Aurélien Labruyère, acteur de théâtre et de cinéma, pédagogue et improvisateur professionnel notamment dans plusieurs ligues d’improvisation depuis une quinzaine d’années.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T18:00:00