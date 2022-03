SEMAINE IMPROVISATION INVENTION – Improvisation musicale : Recherche et pratiques Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Evenement organisé dans le cadre de la semaine thématique “Improvisation-Invention, la création au coeur de la pédagogie” Improvisation musicale : Recherche et pratiques Journée d’étude Cette journée d’étude, organisée par le PSPBB, en partenariat avec le Collegium Musicæ de l’Alliance Sorbonne Université, l’Université Paris 8, et le CRR de Boulogne-Billancourt, s’adresse à un large public de chercheurs, de professionnels et d’étudiants de tous horizons intéressés par le sujet. Elle a pour objectif de faire dialoguer des données de la recherche (musicologique, historique, anthropologique, informatique…) avec les savoirs et savoir-faire des musiciens, sur la question des langages improvisés. Différents contextes seront traités (musiques traditionnelles, baroques, jazz, musique assistée par ordinateur) avec, pour chacun, un binôme chercheur-musicien, afin d’engager une réflexion commune où les disciplines s’enrichissent mutuellement. Cette journée se conclura par un concert des étudiants du master Improvisation et Création musicale (Paris 8 – PSPBB) et du Studio Orchestra du PSPBB. _Comité scientifique_ Denis-Constant Martin, Julien André, Carine Bonnefoy, Théodora Psychoyou, Joël Heuillon, Boris Doval _Intervenants_ Jean-Marc Chouvel, Odile Jutten, Olivier Wyrwas, Marc Chemillier, Charles Kely Zana-Rotsy, Julien André, Ibrahima Diabaté, Aminata Traoré, Vincent Lê Quang, Clément Canonne, Carole Hémard, Jean-Christophe Frisch

Entrée gratuite sur réservation

Cette journée d'étude s'adresse à un large public de chercheurs, de professionnels et d'étudiants de tous horizons intéressés par le sujet. Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d'Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt

2022-04-08T09:40:00 2022-04-08T18:00:00

